Издание Politico предупреждает о риске начала торговой войны между Соединёнными Штатами и ЕС из-за недальновидной политики, проводимой Джо Байденом.

Американская газета Politico утверждает, что через шесть недель страны Европейского союза с негласным лидерством Германии начнут торговую войну с Соединёнными Штатами, поскольку Джо Байден стимулирует американских бизнесменов к развитию местной "зелёной" энергетики, прекращая инвестировать в страны Европы.

Обозреватель Politico Фон дер Бурхард уверен, что Евросоюз уже сейчас разочарован тем, что ввёл санкции против России, отказавшись от российских энергоносителей в надежде на помощь от Вашингтона, который в действительности озабочен собственными проблемами, что в конечном итоге приведёт к американо-европейской торговой войне.