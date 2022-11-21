Politico: действия Байдена приведут к торговой войне между США и Евросоюзом
Издание Politico предупреждает о риске начала торговой войны между Соединёнными Штатами и ЕС из-за недальновидной политики, проводимой Джо Байденом.
Американская газета Politico утверждает, что через шесть недель страны Европейского союза с негласным лидерством Германии начнут торговую войну с Соединёнными Штатами, поскольку Джо Байден стимулирует американских бизнесменов к развитию местной "зелёной" энергетики, прекращая инвестировать в страны Европы.
Обозреватель Politico Фон дер Бурхард уверен, что Евросоюз уже сейчас разочарован тем, что ввёл санкции против России, отказавшись от российских энергоносителей в надежде на помощь от Вашингтона, который в действительности озабочен собственными проблемами, что в конечном итоге приведёт к американо-европейской торговой войне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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