Лукашенко похвалил Байдена за признание падения ракеты ВСУ в Польше

Александр Лукашенко назвал "молодцом" президента США Джо Байдена, который признал, что в Польше упала не российская ракета.

В понедельник Александр Лукашенко встретился с губернатором Удмуртии, во время чего публично назвал "молодцом" американского президента Джо Байдена, отметив, что тот поступил правильно, когда признал, что на территории Польши упала не российская, а украинская ракета.

При этом Лукашенко уверен, что системы противовоздушной обороны Украины произвели пуск снаряда в тот момент, когда российских ракет не было в воздухе.