Лукашенко похвалил Байдена за признание падения ракеты ВСУ в Польше
2022-11-21 13:27
Александр Лукашенко назвал "молодцом" президента США Джо Байдена, который признал, что в Польше упала не российская ракета.
В понедельник Александр Лукашенко встретился с губернатором Удмуртии, во время чего публично назвал "молодцом" американского президента Джо Байдена, отметив, что тот поступил правильно, когда признал, что на территории Польши упала не российская, а украинская ракета.
При этом Лукашенко уверен, что системы противовоздушной обороны Украины произвели пуск снаряда в тот момент, когда российских ракет не было в воздухе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Рогозин: Россия должна брать Киев и прекратить «бесовщину» на территории Украины
Сын Павла Астахова Антон загремел в колонию на 3, 5 года за мошенничество
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь
Столтенберг: НАТО хочет добиться «приемлемого» мирного договора Украины с РФ
Newsmax: США не будут помогать ВСУ без переговоров между Киеву и Москвой