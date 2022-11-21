Президент ЮАР направился в Лондон с государственным визитом к королю Карлу III
2022-11-21 13:56
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Соединенное Королевство в понедельник, 21 ноября, с государственным визитом, в ходе которого он должен встретиться с Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком.
Это первый государственный визит для Карла III и первый визит в Великобританию с июня 2019 года, когда королева Елизавета II принимала президента США Дональда Трампа и его жену Меланию.
Сирил Рамафоса и его жена Чепо Моцепе будут присутствовать на государственном банкете в Букингемском дворце во вторник.
Они также встретятся с другими высокопоставленными членами королевской семьи, включая наследника престола принца Уильяма и его жену Кейт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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