Президент ЮАР направился в Лондон с государственным визитом к королю Карлу III

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Соединенное Королевство в понедельник, 21 ноября, с государственным визитом, в ходе которого он должен встретиться с Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком.

Это первый государственный визит для Карла III и первый визит в Великобританию с июня 2019 года, когда королева Елизавета II принимала президента США Дональда Трампа и его жену Меланию.

Сирил Рамафоса и его жена Чепо Моцепе будут присутствовать на государственном банкете в Букингемском дворце во вторник.

Они также встретятся с другими высокопоставленными членами королевской семьи, включая наследника престола принца Уильяма и его жену Кейт.