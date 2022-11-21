Певец Ramil' объяснил, почему не может пока жениться

Исполнитель признал, что для создания семьи ему еще нужно попахать, чтобы родные ни в чем не нуждались.

Исполнитель из Нижнего Новгорода Ramil' стал известен в 2020 году после выхода трека «Сияй». Ворвавшись в мир шоу-бизнеса, 22-летний певец по-прежнему остается простым парнем.

В интервью КП Рамиль признался, что семья для него значит многое. Он планирует также создать и свою семью, но пока это отложенные планы.

"Приходится очень много времени тратить на работу. Хочу, чтобы семья моя не нуждалась, но для этого надо попахать" - отметил певец.

Он не скрывает, что сегодня его сердце свободно. И признался, что любит "настоящих девчонок, которые не строят из себя тех, кем не являются".

Самый главный след, который Рамиль Алимов хочет оставить после себя - творчество. "Хочется сделать что-то такое великое, как Майкл Джексон" - поделился исполнитель.