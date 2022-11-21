Минобороны России: ДРГ армии Украины уничтожена в Херсонской области

Войска РФ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ недалеко от Херсона.

21 ноября пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские войска выявили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинской армии на территории Херсонской области. По данным Минобороны, украинская ДРГ была раскрыта в момент попытки переправиться на катере на левый берег реки Днепр.

Примечательно, что именно на левобережье Днепра располагается большая группировка российских военных, которые отступили из Херсона по приказу Сергея Шойгу.