Минобороны России: ДРГ армии Украины уничтожена в Херсонской области
2022-11-21 15:05
Войска РФ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ недалеко от Херсона.
21 ноября пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские войска выявили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинской армии на территории Херсонской области. По данным Минобороны, украинская ДРГ была раскрыта в момент попытки переправиться на катере на левый берег реки Днепр.
Примечательно, что именно на левобережье Днепра располагается большая группировка российских военных, которые отступили из Херсона по приказу Сергея Шойгу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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