Добровольца из Сербии в ЛНР посмертно наградят медалью «за Отвагу»
2022-11-21 15:19
Сражавшегося на стороне Луганской Народной республике сербского добровольца посмертно представят к награде.
21 ноября уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что доброволец из Сербии, который воевал против армии Украины на стороне Луганской Народной республики, будет представлен к медали "за Отвагу" посмертно. По словам Сердюковой, погибший Стефан Димитриевич является лишь одним из немногих сербских добровольцев, которые поддерживают Донбасс.
В то же время офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что на стороне Киева сражаются не менее десяти иностранных частных военных кампаний.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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