Сражавшегося на стороне Луганской Народной республике сербского добровольца посмертно представят к награде.

21 ноября уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что доброволец из Сербии, который воевал против армии Украины на стороне Луганской Народной республики, будет представлен к медали "за Отвагу" посмертно. По словам Сердюковой, погибший Стефан Димитриевич является лишь одним из немногих сербских добровольцев, которые поддерживают Донбасс.

В то же время офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что на стороне Киева сражаются не менее десяти иностранных частных военных кампаний.