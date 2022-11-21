Рогов: ВСУ обстреливают из тяжёлой артиллерии Энергодар

Владимир Рогов сообщил об очередном обстреле украинскими военнослужащими города Энергодар, где находится ЗАЭС.

В понедельник после полудня, 21 ноября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале заявил, что служащие Вооружённых сил Украины открыли огонь из тяжёлой артиллерии натовского калибра по Энергодару.

Рогов добавил, что в настоящее время, предположительно, украинские военные ведут обстрел береговой линии города, где расположена Запорожская атомная электростанция.