Минобороны Польши: Варшава не участвует в создании системы ПВО ЕС Sky Shield
В Министерстве обороны Польши утверждают, что Варшава отказалась участвовать в создании общеевропейской системы ПВО.
21 ноября полковник Министерства обороны Польши Михал Марчиняк сообщил, что Варшава отказалась от участия в создании общей для стран-участниц Европейского союза системы противовоздушной обороны, прототип который получил наименование Sky Shield. По данным Марчиняк, в создании данной ПВО принимают участие Финляндия и 14 стран ЕС, однако Польша не входит в их число.
Примечательно, что в тот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак принял предложение Германии о размещении зенитно-ракетных комплексов на польско-украинской границе в связи с недавним падением ракеты ВСУ на польской территории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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