Минобороны Польши: Варшава не участвует в создании системы ПВО ЕС Sky Shield

В Министерстве обороны Польши утверждают, что Варшава отказалась участвовать в создании общеевропейской системы ПВО.

21 ноября полковник Министерства обороны Польши Михал Марчиняк сообщил, что Варшава отказалась от участия в создании общей для стран-участниц Европейского союза системы противовоздушной обороны, прототип который получил наименование Sky Shield. По данным Марчиняк, в создании данной ПВО принимают участие Финляндия и 14 стран ЕС, однако Польша не входит в их число.

Примечательно, что в тот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак принял предложение Германии о размещении зенитно-ракетных комплексов на польско-украинской границе в связи с недавним падением ракеты ВСУ на польской территории.