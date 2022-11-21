Кремль прокомментировал слова о Токаева многовекторности Казахстана
2022-11-21 17:22
Пресс-секретарь Кремля прокомментировал слова Токаева о многовекторной политике Казахстана.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Касыма-Жомарта Токаева о многовекторной политике Казахстана, соответсвующий впрос задали журналисты.
"Казахстан - надежный партнер и важный стратегический союзник России. Происходящее в нем вызывает интерес и внимательно анализируется. Рост благосостояния Казахстана в интересах жителей страны и россиян", - сказал он.
Ранее президент Казахстана Жомарт-Касым Токаев заявил о том, что страна будет проводить много векторную политику с учетом своих национальных интересов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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