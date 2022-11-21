Кремль прокомментировал слова о Токаева многовекторности Казахстана

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал слова Токаева о многовекторной политике Казахстана.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Касыма-Жомарта Токаева о многовекторной политике Казахстана, соответсвующий впрос задали журналисты.

"Казахстан - надежный партнер и важный стратегический союзник России. Происходящее в нем вызывает интерес и внимательно анализируется. Рост благосостояния Казахстана в интересах жителей страны и россиян", - сказал он.

Ранее президент Казахстана Жомарт-Касым Токаев заявил о том, что страна будет проводить много векторную политику с учетом своих национальных интересов.