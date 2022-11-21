Марочко: регулярные силы НАТО находятся в Донбассе под видом ЧВК
2022-11-21 18:23
Андрей Марочко сообщил, что регулярные силы НАТО находятся в Донбассе под видом частных военных компаний.
В понедельник днем офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что регулярные силы НАТО находятся в Донбассе под видом иностранных частных военных компаний, которых насчитывается около десяти.
Марочко напомнил, что на Украине еще до начала российской спецоперации действовал так называемый иностранный легион, в ряды которого вступали граждане таких стран, как Польша, Эстония, Латвия и Литва.
Опубликовано: Елена Калиновская
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