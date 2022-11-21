Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о состоявшемся срочном телефонном звонке со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон в ходе выступления на заседании европейской «Платформы поддержки Молдавии» заявил, что провёл сегодня, 21 ноября 2022 года, срочный телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Макрон рассказал, что в ходе обсудил с Зеленским по телефону нынешнюю ситуацию на Украине и заявил, что в настоящее время «на Запорожской АЭС сохраняется угроза».