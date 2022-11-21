Захарова: Запад позволил Украине обстрелы ЗАЭС

Мария Захарова заявила, что Запад дал карт-бланш Украине на обстрелы ЗАЭС, тем самым сам став соучастником.

21 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвечая на вопросы на официальном сайте МИД РФ заявила, что страны Запада стали соучастниками преступлений Киева из-за продолжения обстрелов украинской стороной Запорожской атомной электростанции.

Дипломат уточнила, что Вооруженные силы Украины возобновили артиллерийские удары по территории внутри периметра Запорожской АЭС практически сразу, после завершения в Вене регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

По мнению Захаровой украинские власти, чувствуют поддержку со стороны своих западных кураторов и их уже ничего не сдерживает, даже присутствие на станции представителей МАГАТЭ, жизнь которых они также готовы подвергнуть смертельной опасности.