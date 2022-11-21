СК России установил основные причины пожара в центре Москвы

СК России сообщил, что неисправность проводки могла стать причиной пожара в центре Москвы.

В понедельник днем в Telegram-канале СК РФ сообщили, что следователи рассматривают в качестве основных версий причин пожара на Комсомольской площади в Москве неисправность проводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в воскресенье днем на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, площадь пожара составила 2500 квадратных метров, частично рухнули перекрытия между первым и вторым этажами, семь человек спаслись, семь человек погибло.