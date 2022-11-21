СК России установил основные причины пожара в центре Москвы
2022-11-21 20:02
СК России сообщил, что неисправность проводки могла стать причиной пожара в центре Москвы.
В понедельник днем в Telegram-канале СК РФ сообщили, что следователи рассматривают в качестве основных версий причин пожара на Комсомольской площади в Москве неисправность проводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в воскресенье днем на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, площадь пожара составила 2500 квадратных метров, частично рухнули перекрытия между первым и вторым этажами, семь человек спаслись, семь человек погибло.
Опубликовано: Елена Калиновская
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