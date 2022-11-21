Госдеп США: Вашингтон следит за сообщениями о намеренном убийстве бойцами ВСУ пленных
2022-11-21 20:27
В Госдепе США заявили, что Вашингтон внимательно следит за сообщениями о намеренном убийстве бойцами ВСУ более 10 российских пленных.
21 ноября посол Соединённых Штатов по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак, курирующая вопросы военных преступлений в Государственном департаменте, сообщила о том, что Вашингтон внимательно следит за сообщениями о намеренном убийстве украинскими боевиками не менее 10 пленённых российских солдат в Макеевке.
Ван Шаак подчеркнула факт того, что все участники любого конфликта должны следовать международному праву, ввиду чего Украина не сможет избежать ответственности за расправу над взятыми в плен служащими российской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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