Госдеп США: Вашингтон следит за сообщениями о намеренном убийстве бойцами ВСУ пленных

В Госдепе США заявили, что Вашингтон внимательно следит за сообщениями о намеренном убийстве бойцами ВСУ более 10 российских пленных.

21 ноября посол Соединённых Штатов по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак, курирующая вопросы военных преступлений в Государственном департаменте, сообщила о том, что Вашингтон внимательно следит за сообщениями о намеренном убийстве украинскими боевиками не менее 10 пленённых российских солдат в Макеевке.

Ван Шаак подчеркнула факт того, что все участники любого конфликта должны следовать международному праву, ввиду чего Украина не сможет избежать ответственности за расправу над взятыми в плен служащими российской армии.