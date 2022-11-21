Politico: паранойя заставила Польшу создать лучшую армию в Европе

Издание Politico пишет, что на сегодняшний день польская армия, вероятно, является лучшей в мире, а со временем она станет еще сильнее.

Авторы статьи уточняют, что в Польше сохранялась паранойя в отношении России, поэтому страна не поддалась уверениям Европы, что война осталась в прошлом.

По информации издания, сейчас в Польше формируются войска, которые со временем могут стать наиболее мощными в ЕС.

Ранее один из высокопоставленных чиновников американской армии заявил, что Польша стала важнейшим партнером Соединенных Штатов в Европе.