Госдеп США следит сообщениями об убийстве российских пленных солдатами ВСУ

В Госдепартаменте заявили о том, что Вашингтон наблюдает за новыми сообщениями о видеозаписи, на которой украинские войска расстреливают российских военнопленных.

21 ноября пресс-служба американского Госдепа сообщила, что сотрудники ведомства внимательно наблюдают за поступающими сообщениями о распространившейся в сети видеозаписи, на которой солдаты вооружённых сил Украины расстреливают около десяти безоружных российских военнопленных.

В пресс-релизе Госдепартамента Соединённых Штатов отмечено, что Вашингтон призывает все стороны конфликта к соблюдению правил ведения боевых действий.