Госдеп США следит сообщениями об убийстве российских пленных солдатами ВСУ
2022-11-21 21:32
В Госдепартаменте заявили о том, что Вашингтон наблюдает за новыми сообщениями о видеозаписи, на которой украинские войска расстреливают российских военнопленных.
21 ноября пресс-служба американского Госдепа сообщила, что сотрудники ведомства внимательно наблюдают за поступающими сообщениями о распространившейся в сети видеозаписи, на которой солдаты вооружённых сил Украины расстреливают около десяти безоружных российских военнопленных.
В пресс-релизе Госдепартамента Соединённых Штатов отмечено, что Вашингтон призывает все стороны конфликта к соблюдению правил ведения боевых действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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