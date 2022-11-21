Чемпионат мира по футболу: первые победы и разочарования – англичане победили команду Ирана с разгромным счетом

Начавшийся групповой этап чемпионата мира по футболу принес первую победу команде Англии: иранцы уступили со счетом 6:2.

Матч первого тура группового этапа ЧМ по футболу в Катаре завершился в пользу команды с Туманного Альбиона. Противником выступили иранские футболисты, которые, увы, ничего не смогли противопоставить собранной игре англичан. Итоговый счет 6:2 в пользу Англии.

Матч прошел не без происшествий. Травму получил вратарь Алиреза Беиранванд, и был заменен, в связи с чем судья прибавил к первому тайму 14 минут, а ко второму 10. Но это не спасло иранскую сборную от поражения.

В команде Ирана голами отличился только Мехди Тареми, в то время как результативностью смогли похвастаться игроки, представляющие британскую сборную: Маркус Рашфорд, Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш и Букайо Сака.