Чемпионат мира по футболу: первые победы и разочарования – англичане победили команду Ирана с разгромным счетом
Начавшийся групповой этап чемпионата мира по футболу принес первую победу команде Англии: иранцы уступили со счетом 6:2.
Матч первого тура группового этапа ЧМ по футболу в Катаре завершился в пользу команды с Туманного Альбиона. Противником выступили иранские футболисты, которые, увы, ничего не смогли противопоставить собранной игре англичан. Итоговый счет 6:2 в пользу Англии.
Матч прошел не без происшествий. Травму получил вратарь Алиреза Беиранванд, и был заменен, в связи с чем судья прибавил к первому тайму 14 минут, а ко второму 10. Но это не спасло иранскую сборную от поражения.
В команде Ирана голами отличился только Мехди Тареми, в то время как результативностью смогли похвастаться игроки, представляющие британскую сборную: Маркус Рашфорд, Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш и Букайо Сака.
Опубликовано: Эльза Ли
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