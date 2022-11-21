МАГАТЭ: Запорожская АЭС значительно повреждена после нового обстрела ВСУ
Пресс-служба МАГАТЭ утверждает, что инфраструктура Запорожской атомной станции сильно повреждена в результате обстрела со стороны Украины.
21 ноября эксперты Международного агентства по атомной энергетике посетили периметр Запорожской атомной электростанции, оценив ущерб, нанесённый объекту украинскими войсками в результате очередного обстрела. После обследования инфраструктуры ЗАЭС аналитики МАГАТЭ обнародовали пресс-релиз, в котором сообщили, что станция подверглась "значительным" повреждениям, однако их суть не раскрывается.
Накануне украинские войска впервые с начала сентября обстреляли Запорожскую АЭС, выпустив 12 крупнокалиберных снарядов, большинство из которых разорвались в бассейнах для охлаждения пятого и шестого реактора.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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