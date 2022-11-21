Орнитологи нашли в Гвинее черношейного фазанового голубя, который считался вымершим видом

Ученым-орнитологам удалось зафиксировать живую особь черношейного фазанового голубя, который считался вымершим еще в 19 веке.

Орнитологам удалось получить достоверные сведения о том, что черношейный фазановый голубь, ведущий наземный образ жизни на самом деле не вымер, как думали ранее.

Эту птицу не удавалось увидеть вживую с конца девятнадцатого века, поэтому орнитологи посчитали этот вид вымершим. Но ошиблись. Целый месяц кропотливой работы ученых по опросу местных жителей, живущих на побережье Новой Гвинеи, и расставленные фото и видеоловушки доказали, что голубь все же не вымер.

Родиной черношейного фазанового голубя является остров Фергюссон. Орнитологи пока не имеют данных о размере сохранившейся популяции. Это еще предстоит выяснить, и разработать план действий, как спасти вновь обретенный вид птиц, поскольку вымирание им все же угрожает.