У Макрона и Зеленского состоялся срочный телефонный разговор

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что у него состоялся срочный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

По его словам, на Украине сохраняется тяжелая ситуация, поскольку страна по-прежнему подвергается бомбардировкам.

Макрон также отметил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется угроза.

Зеленский настаивает на соблюдении десяти пунктов, озвученных им ранее, для начала переговоров с Россией.