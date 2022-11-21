У Макрона и Зеленского состоялся срочный телефонный разговор
2022-11-21 23:52
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что у него состоялся срочный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
По его словам, на Украине сохраняется тяжелая ситуация, поскольку страна по-прежнему подвергается бомбардировкам.
Макрон также отметил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется угроза.
Зеленский настаивает на соблюдении десяти пунктов, озвученных им ранее, для начала переговоров с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
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