Штраф «Газпрому» за «Северный поток-2» отменен польским судом

Польский суд отменил штраф, ранее назначенный российскому «Газпрому» вместе с европейскими партнерами по строительству «Северного потока – 2».

Польское управление по защите конкуренции и потребителей напоминает, что судебное производство по этому делу было начато в 2018 году.

В результате штраф был наложен на «Газпром» и компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Их обвиняли в создании организации для строительства газопровода без разрешения польского регулятора.

Решение было обжаловано, и 21 ноября его отменил польский суд.