Штраф «Газпрому» за «Северный поток-2» отменен польским судом
2022-11-21 23:57
Польский суд отменил штраф, ранее назначенный российскому «Газпрому» вместе с европейскими партнерами по строительству «Северного потока – 2».
Польское управление по защите конкуренции и потребителей напоминает, что судебное производство по этому делу было начато в 2018 году.
В результате штраф был наложен на «Газпром» и компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Их обвиняли в создании организации для строительства газопровода без разрешения польского регулятора.
Решение было обжаловано, и 21 ноября его отменил польский суд.
Опубликовано: Светлана Репина
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