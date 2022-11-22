Бывший солдат ВСУ рассказал о планах НАТО и Украины атаковать РФ до начала спецоперации

Экс-военнослужащий ВСУ рассказал «Известиям», что НАТО и Украина еще до начала российской спецоперации планировали наступление на границе России.

По его словам, если бы не началась российская спецоперация, Киев и НАТО начали бы свою операцию.

Он также рассказал, что проводилась подготовка к боевым действиям против России.

Бывший военный утверждает, что Россию хотели спровоцировать еще в 2019 году, а подготовкой украинских военных занимались западные специалисты.