Бывший солдат ВСУ рассказал о планах НАТО и Украины атаковать РФ до начала спецоперации
2022-11-22 00:35
Экс-военнослужащий ВСУ рассказал «Известиям», что НАТО и Украина еще до начала российской спецоперации планировали наступление на границе России.
По его словам, если бы не началась российская спецоперация, Киев и НАТО начали бы свою операцию.
Он также рассказал, что проводилась подготовка к боевым действиям против России.
Бывший военный утверждает, что Россию хотели спровоцировать еще в 2019 году, а подготовкой украинских военных занимались западные специалисты.
Опубликовано: Светлана Репина
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