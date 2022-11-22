В Италии предложили ограничить цены на возобновляемые источники энергии
2022-11-22 01:13
В Италии предлагается ввести потолок цен на возобновляемые источники энергии. С такой инициативой выступил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин.
По его словам, ценовой предел будет введен на уровне 180 евро за мегаватт-час.
Министр призвал избегать спекуляций, обременяющих итальянских граждан.
Ранее Пикетто-Фратин говорил о проблемах с обеспечения Италии газом в следующем году.
Опубликовано: Светлана Репина
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