В Италии предложили ограничить цены на возобновляемые источники энергии

APS
2022-11-22 01:13

В Италии предлагается ввести потолок цен на возобновляемые источники энергии. С такой инициативой выступил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин.

По его словам, ценовой предел будет введен на уровне 180 евро за мегаватт-час.

Министр призвал избегать спекуляций, обременяющих итальянских граждан. 

Ранее Пикетто-Фратин говорил о проблемах с обеспечения Италии газом в следующем году.

Опубликовано: Светлана Репина