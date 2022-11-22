В Италии предложили ограничить цены на возобновляемые источники энергии

В Италии предлагается ввести потолок цен на возобновляемые источники энергии. С такой инициативой выступил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин.

По его словам, ценовой предел будет введен на уровне 180 евро за мегаватт-час.

Министр призвал избегать спекуляций, обременяющих итальянских граждан.

Ранее Пикетто-Фратин говорил о проблемах с обеспечения Италии газом в следующем году.