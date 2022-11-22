Army Recognition: Великобритания поставляет на Украину ракеты повышенной дальности стрельбы
2022-11-22 01:18
Издание Army Recognition сообщает, что Великобритания поставляет на Украину ракеты повышенной дальности стрельбы NLAW Brimstone-2.
Такие выводы журналисты сделали, рассмотрев фото вооружений, прибывших на Украину.
Сообщается, что ракеты Brimstone-2 оснащены улучшенными головками самонаведения и планерами.
На ракетах установлены двигатели Vulcan, увеличивающих дальность стрельбы до 40 км и более.
Опубликовано: Светлана Репина
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