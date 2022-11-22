Army Recognition: Великобритания поставляет на Украину ракеты повышенной дальности стрельбы

APS
2022-11-22 01:18

Издание Army Recognition сообщает, что Великобритания поставляет на Украину ракеты повышенной дальности стрельбы NLAW Brimstone-2.

Такие выводы журналисты сделали, рассмотрев фото вооружений, прибывших на Украину.

Сообщается, что ракеты Brimstone-2 оснащены улучшенными головками самонаведения и планерами.

На ракетах установлены двигатели Vulcan, увеличивающих дальность стрельбы до 40 км и более. 

Опубликовано: Светлана Репина