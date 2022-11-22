Элтон Джон дал свой последний концерт в США
2022-11-22 02:06
Сэр Элтон Джон со слезами на глазах объявил публике на концерте в Лос-Андежеле, что это его последнее выступление в Америке.
Певец объявил о прекращении гастролей еще в 2018 году. В последнее время он занимался автобиографическим фильмом, писал музыку для фильмов и записал альбом с участием многих звезд.
Но уже в январе 75-летний Элтон Джон отправится в тур Farewell Yellow Brick Road по Австралии и Новой Зеландии.
В рамках туре пройдут концерты в Великобритании и в Европе. В июле состоится выступление в Швеции.
Опубликовано: Светлана Репина
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