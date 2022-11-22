Глава Пентагона встретился с китайским коллегой в Камбодже

Министр обороны США Ллойд Остин встретился со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ во вторник (22 ноября) в Камбодже.

Эта встреча, состоявшаяся в кулуарах конференции министров обороны в Сиемреапе, является первой с июня, до визита Нэнси Пелоси на Тайвань, который вызвал возмущение китайских властей.

Китай расценил визит Нэнси Пелоси в начале августа как крупную провокацию. Но Китай и США пытались снизить температуру, организуя встречи высокопоставленных чиновников.

14 ноября президенты Джо Байден и Си Цзиньпин в течение трех часов обсуждали двусторонние отношения на саммите G20 20 на Бали.

Это были первые переговоры с глазу на глаз между лидерами двух крупнейших экономик мира с тех пор, как они стали президентами.

За этой встречей последовала встреча Си Цзиньпина и вице-президента США Камалы Харрис на Азиатско-Тихоокеанском саммите в Бангкоке.