Глава Пентагона встретился с китайским коллегой в Камбодже
Министр обороны США Ллойд Остин встретился со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ во вторник (22 ноября) в Камбодже.
Эта встреча, состоявшаяся в кулуарах конференции министров обороны в Сиемреапе, является первой с июня, до визита Нэнси Пелоси на Тайвань, который вызвал возмущение китайских властей.
Китай расценил визит Нэнси Пелоси в начале августа как крупную провокацию. Но Китай и США пытались снизить температуру, организуя встречи высокопоставленных чиновников.
14 ноября президенты Джо Байден и Си Цзиньпин в течение трех часов обсуждали двусторонние отношения на саммите G20 20 на Бали.
Это были первые переговоры с глазу на глаз между лидерами двух крупнейших экономик мира с тех пор, как они стали президентами.
За этой встречей последовала встреча Си Цзиньпина и вице-президента США Камалы Харрис на Азиатско-Тихоокеанском саммите в Бангкоке.
Опубликовано: Тарас Медведев
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