Греческие военные спасли 500 мигрантов, терпящих бедствие у острова Крит

Береговая охрана Греции сообщила, что во вторник (22 ноября) у греческого острова Крит проводилась спасательная операция после того, как судно с 500 мигрантами на борту подало сигнал бедствия.

«Мы видим лодку. Она дрейфует. На борту находится большое количество людей», — сообщил AFP представитель береговой охраны, добавив, что, согласно полученному властями сигналу бедствия, их число составило до 500 человек.

Операция была затруднена из-за сильных ветров, дующих в этом районе, расположенном к юго-западу от Крита, самого большого острова Греции.

Береговая охрана заявила, что получила сигнал бедствия в ночь с понедельника на вторник. Там добавили, что поблизости находились два грузовых корабля, нефтяной танкер и два итальянских рыболовных судна.

Из-за усиленного патрулирования Береговой охраной Греции и европейским агентством пограничного надзора Frontex в Эгейском море проводники нелегальных мигранты теперь выбирают более длинный и опасный маршрут к югу от Крита, чтобы попасть в Европейский Союз.

