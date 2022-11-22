Глава ДНР объявил об успехах российской армии в районе Павловки и Угледара

APS
2022-11-22 11:49

Денис Пушилин заявил об определенных успехах российской армии в районе Павловки и Угледара.

Подразделения российской армии добились существенных успехов на Угледарском и Павловском направлениях, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Если брать направление Павловки и Угледара, то тут мы имеем определенные успехи", - сказал он в эфире канала "Россия 24".

Минобороны России заявило об установлении контроля над Павловкой 14 ноября. В ходе боев ВСУ потеряли свыще 1400 человек убитыми.

Опубликовано: Максим Алексеев