Глава ДНР объявил об успехах российской армии в районе Павловки и Угледара

Подразделения российской армии добились существенных успехов на Угледарском и Павловском направлениях, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Если брать направление Павловки и Угледара, то тут мы имеем определенные успехи", - сказал он в эфире канала "Россия 24".