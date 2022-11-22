BDI утверждает, что объем производства в Германии в 2022 году немного вырастет, а 2023 год «выглядит мрачно»

Промышленное производство Германии в 2022-м вырастет, но перспективы на 2023 год «выглядят мрачно», поскольку высокие цены на энергоносители и геополитическая неопределенность наносят ущерб бизнесу, заявила во вторник отраслевая ассоциация BDI.

BDI заявила, что ожидает небольшого увеличения производства примерно на 0,25% в этом году после 4,7% в 2021 году.

«Перспективы на 2023 год мрачны. Все больше и больше компаний в производственном секторе сталкиваются с высокими ценами на энергоносители и геополитической неопределенностью», — говорится в заявлении ассоциации.

С января по сентябрь текущего года энергоемкие отрасли сократили производство, которое упало на 2,3% у металлопроизводящих и металлообрабатывающих предприятий, на 3,7% у производителей резиновых и пластмассовых изделий и на 8,2% в химической промышленности, сообщает BDI.