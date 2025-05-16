В Петербурге возбуждено дело о хищении на строительстве здания для Мариинки

11:26 2025-05-16
В Петербурге возбуждено дело о хищении на строительстве здания для Мариинки

Согласно материалам дела, речь идет о банальном хищении, прикрытом фиктивными работами и компаниями.

Мошенничество вменяют ООО «Компания „НК-Сити“».

Следствие считает, что порядка миллиона рублей было присвоено в ходе исполнения контракта по строительству административно-производственного здания Мариинского театра на улице Булавского, 6.

Миллион — это начальная сумма, которая фигурирует в материалах. В дальнейшем она может вырасти.

Согласно данным портала госзакупок, указанная компания в ноябре 2023 года заключила контракт с Минкультом.

Стоимость работ превысила 413 млн рублей.

Судя по перечню работ, подрядчик должен был снести, возвести, облагородить, обезопасить здание.

Контракт, согласно документу, должен быть исполнен в конце 2025 года.

15:15
В Москве на внешней стороне Садового кольца загорелся легковой автомобиль
В Москве на внешней стороне Садового кольца загорелся легковой автомобиль На внешней стороне Садового кольца (в районе Большой Сухаревской пл., д. 3) произошло возгорание легкового автомобиля.
15:10
Невролог Хорошев рассказал, как алкоголь влияет на работу головного мозга
Невролог Хорошев рассказал, как алкоголь влияет на работу головного мозга Алкоголь отравляет спинномозговую жидкость: Интоксикация головного мозга является основной причиной нарушения его когнитивной деятельности.
14:57
Саудовская Аравия поприветствовала президента США Дональда Трампа его любимым фастфудом в ее столице Эр-Рияде
Саудовская Аравия поприветствовала президента США Дональда Трампа его любимым фастфудом в ее столице Эр-Рияде По случаю официального визита хозяина Белого дома местные власти установили мобильную точку McDonald’s в самом центре города.
11:43
Миронов предложил поднять налоги на роскошь и сверхприбыль физлиц
Миронов предложил поднять налоги на роскошь и сверхприбыль физлиц Миронов считает, что нужно ввести еще две ставки НДФЛ — 25% на доходы от ₽250 млн до ₽500 млн в год, свыше этого потолка — ставку 35%.