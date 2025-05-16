В Петербурге возбуждено дело о хищении на строительстве здания для Мариинки

Мошенничество вменяют ООО «Компания „НК-Сити“».

Следствие считает, что порядка миллиона рублей было присвоено в ходе исполнения контракта по строительству административно-производственного здания Мариинского театра на улице Булавского, 6.

Миллион — это начальная сумма, которая фигурирует в материалах. В дальнейшем она может вырасти.

Согласно данным портала госзакупок, указанная компания в ноябре 2023 года заключила контракт с Минкультом.

Стоимость работ превысила 413 млн рублей.

Судя по перечню работ, подрядчик должен был снести, возвести, облагородить, обезопасить здание.

Контракт, согласно документу, должен быть исполнен в конце 2025 года.