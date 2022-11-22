Украина возобновила обстрелы Запорожской АЭС в Энергодаре, Россия предпринимает меры по защите сухих ядерных отходов

19 ноября украинские войска вновь начали обстреливать Запорожскую АЭС, российские эксперты предпринимают меры по защите сухих ядерных отходов на территории станции.

После полуторамесячного перерыва украинские войска стали вновь обстреливать Запорожскую АЭС в Энергодаре. Повреждения получили вспомогательные системы обеспечения. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить удары по опасному объекту.

Тем временем советник главы концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа заявил Интерфаксу, что то, что были обстреляны вспомогательные системы обеспечения, не причина успокоиться. Повреждения могут косвенно коснуться и основной инфраструктуры АЭС.

Российская сторона строит дополнительные инженерно-строительные сооружения в зоне хранения сухих ядерных отходов, которые смогут стать подушкой безопасности на случай попадания снаряда.