Агентство Блумберг сообщило что за последний год состояние Илона Маска сократилось более чем на 100 млрд. долларов

Илон Маск потерял за 2022 год более 100 млрд. долларов, но остается самым богатым человеком на планете.

По данным агентства Блумберг состояние Илона Маска сократилось за последний год более чем на 100 млрд. долларов. Сам миллиардер заявляет, что произошло это из-за рекордного за последние два года падения в цене акций его компании Тесла.

Всего за один предыдущий день была отмечена потеря его компанией 8 миллиардов 600 миллионов долларов. Этот антирекорд потерь оказывается гораздо выше, чем у других миллиардеров, которые также теряют деньги в связи с экономическим кризисом.

В настоящее время общее состояние Илона Маска составляет 169,8 миллиардов долларов, что оставляет его, несмотря на потери, в лидерах самых богатых людей планеты.