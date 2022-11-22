Минобороны РФ: ВСУ выпустили 8 крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС

В Минобороны заявили, что 21 ноября украинские военные выпустили 8 крупнокалиберных снарядов по территории ЗАЭС в Энергодаре.

22 ноября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что служащие украинской армии продолжают совершать провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

Конашенков уточнил, что вчера, 21 ноября 2022 года, украинские боевики нанесли 8 ударов из крупнокалиберной артиллерии по атомной электростанции в Энергодаре.

Российский генерал-лейтенант добавил, что служащие ВС РФ успешно подавили огневые средства ВСУ, благодаря чему радиационная обстановка на атомной электростанции и прилегающей к ней территории остается в норме.