Гладков: мирная жительница погибла при обстреле ВСУ населенного пункта Шебекино

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате дневного обстрела ВСУ города Шебекино погибла мирная жительница.

Во вторник днём, 22 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в результате очередного обстрела служащими Вооружённых сил Украины города Шебекино погибла мирная жительница.

Гладков отметил, что жительница Шебекино получила черепно-мозговую травму, когда её отбросило взрывной волной от «прилёта» со стороны Украины, и скончалась в машине скорой помощи не приходя в сознание.