Гладков: мирная жительница погибла при обстреле ВСУ населенного пункта Шебекино
2022-11-22 13:56
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате дневного обстрела ВСУ города Шебекино погибла мирная жительница.
Во вторник днём, 22 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в результате очередного обстрела служащими Вооружённых сил Украины города Шебекино погибла мирная жительница.
Гладков отметил, что жительница Шебекино получила черепно-мозговую травму, когда её отбросило взрывной волной от «прилёта» со стороны Украины, и скончалась в машине скорой помощи не приходя в сознание.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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