Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что служащие ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Южно-Донецком направлении.

22 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства заявил, что за прошедшие сутки служащие российской армии ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины в районе посёлка городского типа Павловка в ДНР.

Также на данном участке фронта российские военные поразили позиции механизированной роты ВСУ в окрестностях села Водяное, в результате чего уничтожили свыше 50 украинских бойцов, 3 боевые машины пехоты и 2 бронеавтомобиля на Южно-Донецком направлении.