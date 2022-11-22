ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Павловки
2022-11-22 14:19
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что служащие ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Южно-Донецком направлении.
22 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства заявил, что за прошедшие сутки служащие российской армии ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины в районе посёлка городского типа Павловка в ДНР.
Также на данном участке фронта российские военные поразили позиции механизированной роты ВСУ в окрестностях села Водяное, в результате чего уничтожили свыше 50 украинских бойцов, 3 боевые машины пехоты и 2 бронеавтомобиля на Южно-Донецком направлении.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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