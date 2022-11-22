МИД РФ: США не стали осуждать видео с казнью российских пленных солдатами ВСУ

В МИД России утверждают, что американские политики отказываются осуждать убийство российских военнопленных бойцами украинской армии.

22 ноября пресс-служба Министерства иностранных дел России осудила правительство Соединённых Штатов, представители которой прокомментировали видеозапись, на которой бойцы вооружённых сил Украины расстреливают свыше десяти российских военнопленных. По данным МИД РФ, даже американская пресса открыто распространяет сведения о трагедии, однако представители Вашингтона этого не делают.

Вместе с тем в Госдепартаменте США действительно осуждали инцидент с казнью российских солдат, призвав Киев и Москву в равной степени соблюдать правила ведения войны.