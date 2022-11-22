Администрация президента Польши подтвердила, что Дуда беседовал с российскими пранкерами, которые представились Макроном
После того, как ракета попала в приграничный регион Польши с Украиной, президент Анджей Дуда был обманут российскими юмористами в телефонном разговоре.
В разговоре, опубликованном на платформе Rutube, дуэт заставил Дуду поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Телефонный разговор произошел «в ходе нескольких телефонных разговоров с главами государств и правительств» после взрыва ракеты, сообщила во вторник администрация президента в Twitter. В ходе разговора Дуда по необычному ведению разговора понял, что это может быть попытка обмана, и прервал разговор.
За акцией стоят пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), которые уже обманули таким же образом мэра Берлина Франциску Гиффи в июне. Они представились мэром Киева Виталием Кличко.
В семиминутном разговоре Дуда доложил предполагаемому Макрону о попадании ракеты в приграничный район с Украиной.
«Без сомнения, это была ракета. Мы не знаем, кто ее выпустил. Это была российская ракета, значит, она сделана в России», — объясняет Дуда на ломаном английском.
Затем все стало и вовсе взрывоопасным. Дуда сообщил, что уже говорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, и объявил, что Польша может подать заявку на инициирование процедуры в соответствии со статьей 4 договора НАТО.
Статья 4 предусматривает консультации между государствами НАТО, если одно из них видит угрозу целостности своей территории, политической независимости или собственной безопасности.
И тут Дуда рассказывает о разговоре с Байденом
Дуда также рассказал пранкерам о своем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.
«И что он говорит? Он обвиняет Россию?» — интересуется звонивший. «Нет», — отвечает Дуда.
Президент Украины Владимир Зеленский, напротив, убежден, что ракету выпустила Россия.
«Я думаю, нам не нужна ни эскалация, ни война между Россией и НАТО», — говорит предполагаемый Макрон. «Эммануэль, мне тоже не нужна война с Россией. Я очень осторожен», — уверяет Дуда.
Дуэт «Вован и Лексус» уже много лет известен в России введением в заблуждение политиков и других мировых знаменитостей фальшивыми звонками. Ранее этим летом юмористы заставили нескольких мэров столиц ЕС поверить в то, что они разговаривают с мэром Киева Виталием Кличко.
Опубликовано: Тарас Медведев
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