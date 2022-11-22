МО РФ: войска России уничтожили 3 ДРГ армии Украины на Южно-Донецком направлении

В Минобороны РФ рассказали о ликвидации трёх группировок украинских диверсантов в зоне ведения СВО.

Вечером вторника пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков сообщил, что за сутки боёв российские войска нанесли мощное огневое поражение трём диверсионно-разведывательным группам вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении, в результате чего были ликвидированы свыше 50 бойцов ВСУ.

Также Конашенков утверждает, что войска России провели наступательную операцию в ДНР, что привело к уничтожению более ста двадцати украинских военных.