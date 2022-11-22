МО РФ: войска России уничтожили 3 ДРГ армии Украины на Южно-Донецком направлении
В Минобороны РФ рассказали о ликвидации трёх группировок украинских диверсантов в зоне ведения СВО.
Вечером вторника пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков сообщил, что за сутки боёв российские войска нанесли мощное огневое поражение трём диверсионно-разведывательным группам вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении, в результате чего были ликвидированы свыше 50 бойцов ВСУ.
Также Конашенков утверждает, что войска России провели наступательную операцию в ДНР, что привело к уничтожению более ста двадцати украинских военных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Волочкова осудила Садальского за злорадство по поводу нищеты внуков Васильевой
Артистка балета Анастасия Волочкова считает дикостью кого-либо критиковать в такое сложное для родины время. Речь идет о злорадстве актера Станислава Садальского в адрес коллеги Татьяны Васильевой и ее близких.Подробнее...
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
Дуда: Польша ведёт себя осторожно из-за нежелания войны с Россией
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя
Украина заявила об аресте сотрудника российского УИН в Херсоне
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно