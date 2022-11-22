Шольц: конфликт в Украине не стал первопричиной проблем в экономике Европы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что украинский конфликт не является первопричиной проблем в экономике Европы и Северной Америке.

22 ноября немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что федеральный канцер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Берлине заявил о том, что начало конфликта в Украине, а также пандемия COVID-19 не стала первопричиной возникновения ряда проблем в экономике Запада.

Шольц убеждён, что украинский конфликт и пандемия лишь ускорили конец роста экономик стран Европы и Северной Америки после 30 лет стабильного роста, низкой инфляции и высоких показателей занятости населения.