Шольц: конфликт в Украине не стал первопричиной проблем в экономике Европы
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что украинский конфликт не является первопричиной проблем в экономике Европы и Северной Америке.
22 ноября немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что федеральный канцер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Берлине заявил о том, что начало конфликта в Украине, а также пандемия COVID-19 не стала первопричиной возникновения ряда проблем в экономике Запада.
Шольц убеждён, что украинский конфликт и пандемия лишь ускорили конец роста экономик стран Европы и Северной Америки после 30 лет стабильного роста, низкой инфляции и высоких показателей занятости населения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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