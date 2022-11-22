Украинская СБУ добралась и до Киево-Печерской Лавры: обыски и контрразведывательная деятельность

Украинская СБУ орудует на территории Киево-Печерской Лавры, объясняя свою деятельность упреждением подрывных действий со стороны спецслужб России.

СБУ Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской Лавры. Первоочередной целью украинские силовики называют поиск возможных свидетельств того, что помещения Лавры и других зданий, принадлежащих Украинской православной церкви, могли быть использованы для хранения оружия и сокрытия иностранных диверсионных групп.

Представители силового ведомства заявляют, что проходящие в Лавре мероприятия необходимы для предотвращения возможных проблем, связанных с деятельностью противоборствующих российских спецслужб.