Ученые выявили изменения в лобных долях и стволе мозга после перенесенного коронавируса, которые могут сохраняться в течение полугода и более

6 месяцев и даже больше могут сохраняться аномальные изменения в структуре головного мозга у людей перенесших коронавирус даже в бессимптомной форме.

Данные о влиянии Ковид-19 на головной мозг опубликовали Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Согласно полученным данным, примерно каждый пятый пациент, перенесший коронавирус, сталкивается с неприятными симптомами в дальнейшем.

Это касается в первую очередь неврологической симптоматики, повышению тревожности, депрессивных состояний, головных болей, снижение остроты обоняния и вкуса.

Ученые провели венографическую МРТ-визуализацию у 46 человек, перенесших коронавирус. Для сравнения брали контрольную группу из здоровых 30 человек. Выяснилось, что у переболевших наблюдаются структурные изменения белого вещества мозга, особенно в орбитальной части нижней лобной извилины, которая связана с вниманием, воображением и речью.