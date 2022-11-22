Ученые выявили изменения в лобных долях и стволе мозга после перенесенного коронавируса, которые могут сохраняться в течение полугода и более
6 месяцев и даже больше могут сохраняться аномальные изменения в структуре головного мозга у людей перенесших коронавирус даже в бессимптомной форме.
Данные о влиянии Ковид-19 на головной мозг опубликовали Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Согласно полученным данным, примерно каждый пятый пациент, перенесший коронавирус, сталкивается с неприятными симптомами в дальнейшем.
Это касается в первую очередь неврологической симптоматики, повышению тревожности, депрессивных состояний, головных болей, снижение остроты обоняния и вкуса.
Ученые провели венографическую МРТ-визуализацию у 46 человек, перенесших коронавирус. Для сравнения брали контрольную группу из здоровых 30 человек. Выяснилось, что у переболевших наблюдаются структурные изменения белого вещества мозга, особенно в орбитальной части нижней лобной извилины, которая связана с вниманием, воображением и речью.
Опубликовано: Эльза Ли
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
Дима Билан не может купить дом своего деда: хозяева подняли планку до 3 миллионов
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя
Китая «разморозил» южнокорейский контент для подписчиков потоковой платформы Tencent
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно