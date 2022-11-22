Шольц заявил о диверсификации торговли с Китаем, что поможет избежать ошибок, допущенных с Россией
Германия не повторит своих ошибок с Россией в Китае и уже диверсифицирует свою торговлю, заявил во вторник экономическом форуме, организованном Sueddeutsche Zeitung канцлер Олаф Шольц.
«Ошибка зависимости, как в случае с Россией, больше не повторится», — сказал он, имея в виду многолетнюю зависимость Германии от поставок энергоресурсов из России.
Его комментарии прозвучали после того, как представители немецкой промышленности критически отреагировали на просочившийся проект новой берлинской стратегии в отношении Китая и призвали к большей политической поддержке в диверсификации торговли и получении ключевых сырьевых ресурсов из других стран.
Крупный немецкий бизнес с сильным присутствием в Китае заявил во вторник, что согласен с необходимостью расширения торговых связей, но опасается, что тон стратегии повредит его отношениям с китайскими партнерами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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