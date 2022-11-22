В США объявили о выделении Украине $4,5 млрд бюджетной поддержки
2022-11-22 19:44
Глава Минфина США Йеллен объявила о выделении Украине $4,5 млрд бюджетной поддержки.
22 ноября ряд российских СМИ сообщили, что на сайте американского Минфина появилось сообщение о том, что глава Министерства финансов США Джанет Йеллен объявила о выделении Украине $4,5 млрд бюджетной поддержки.
По словам Йеллен, распределение средств начнется уже в ближайшие недели и эти средства будут способствовать экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг, включая заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также окажут социальную помощь пожилым и уязвимым слоям населения.
Опубликовано: Елена Калиновская
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