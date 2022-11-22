Беспилотники ВСУ попытались атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе
2022-11-22 21:33
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что украинские беспилотники пытались атаковать Балаклавскую ТЭС.
22 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём официальном Telegram-канале заявил, что сбитые российскими силами противовоздушной обороны украинские беспилотные летательные аппараты пытались атаковать Балаклавскую ТЭС.
Развожаев допустил, что Вооружённые силы Украины планировали повторить совершённый ими 7 лет назад террористический акт, когда подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Убит боец ВСУ, участвовавший в массовой казни пленных солдат армии РФ
Эксперт объяснила, есть ли польза от домашних закаток
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции
Прокуратура Украины: расстрелянные солдаты РФ имитировали сдачу в плен
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя