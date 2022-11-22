В Севастополе сбили 5 беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать Балаклавскую ТЭС

Над Севастополем пять украинских беспилотных летательных аппаратов были оперативно перехвачены российскими системами ПВО.

22 ноября севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в небе над Севастополем системы противовоздушной обороны армии России перехватили два украинских ударных дрона, которые намеревались произвести атаку на российские объекты энергетической инфраструктуры.

По словам Развожаева, позднее над Севастополем сбили ещё три украинских дрона, которые планировали осуществить нападение на Балаклавскую тепловую электростанцию.