Над акваторией Чёрного моря отражены атаки ещё трёх дронов ВСУ
2022-11-22 21:48
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об уничтожении российским флотом ещё 3 украинских беспилотников.
Во вторник, 22 ноября 2022 года, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в личном Telegram-канале сообщил, что Черноморский флот ВМФ России отразил атаки трёх беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.
Развожаев добавил, что местные экстренные службы не зафиксировали повреждений объектов гражданской инфраструктуры Севастополя, жертв и пострадавших при атаки украинских беспилотников нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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