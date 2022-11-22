Над акваторией Чёрного моря отражены атаки ещё трёх дронов ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об уничтожении российским флотом ещё 3 украинских беспилотников.

Во вторник, 22 ноября 2022 года, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в личном Telegram-канале сообщил, что Черноморский флот ВМФ России отразил атаки трёх беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

Развожаев добавил, что местные экстренные службы не зафиксировали повреждений объектов гражданской инфраструктуры Севастополя, жертв и пострадавших при атаки украинских беспилотников нет.