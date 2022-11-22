В Англии сотрудница мужской колонии Коринн Редхед родила от заключенного Роберта О Коннора, но в итоге сама оказалась за решеткой

Сотрудница тюрьмы в британском графстве Хартфордшир завела роман с заключенным, родила от него сына, и сама попала за решетку.

Коринн Редхед была обвинена в должностном правонарушении и приговорена к двум годам лишения свободы в 2021-м году. На момент следствия она своей вины не признавала, пока не выяснилось, что в графе об отцовстве ее двухлетнего сына не стоит имя заключенного Роберта О Коннора.

На смартфоне О Коннора, который отбывает десятилетний срок лишения свободы, удалось найти переписку интимного характера с Коринн Редхед, которая на тот момент уже была беременна от заключенного. В его телефонной книге она значилась как Мой малыш.

Женщина была взята под стражу за три месяца до рождения ребенка. Судья заявил, что обвиняемая обязана была сообщить администрации тюрьмы о том, что состоит в отношениях с отбывающим наказание заключенным, и прекратить их.