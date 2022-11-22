В НАСА рассказали, чем займутся на Луне астронавты из новой космической миссии
На спутник Земли будет отправлен первый за 50 лет экипаж. Обещают, что люди смогут там жить.
В ближайшие 8-10 лет НАСА собирается отправить на Луну астронавтов в рамках программы "Орион".
Это стало возможным после успешного старта миссии "Артемида-1", которая состоялась 16 ноября. В этот день космический корабль Orion отправился на Луну на вершине 100-метровой ракеты.
Корабль стартовал без экипажа - его заменил манекен, который способен фиксировать все данные по воздействию на человеческое тело и передавать их на Землю.
Сейчас идет сбор этих данных, чтобы подготовить астронавтов к лунной миссии.
У астронавтов, которые в будущем полетят на Луну, будет две задачи: подыскать оптимальные места для обустройства космического лагеря и разведать, где можно добывать топливо для полетов на другие планеты.
Опубликовано: Наталья Павлова
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