На Украине возбудили дело против российских военнопленных, которых расстреляли ВСУ
2022-11-23 00:56
Генпрокуратура Украины начала расследование в отношении российских военнопленных, которых расстреляли солдаты ВСУ.
Ведомство сообщает, что по факту имитации сдачи в плен и открытия огня по украинским военным возбуждено производство.
Расследование ведется по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Следователи планируют установить, что именно произошло, и дать всем участникам инцидента правовую оценку.
Опубликовано: Светлана Репина
Убит боец ВСУ, участвовавший в массовой казни пленных солдат армии РФ
Организаторы «Евровидения» не могут решить, разрешать ли россиянам голосовать в этом году
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции
Пентагон обнаружил усиление позиций России в Северной Африке
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя