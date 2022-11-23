На Украине возбудили дело против российских военнопленных, которых расстреляли ВСУ

Генпрокуратура Украины начала расследование в отношении российских военнопленных, которых расстреляли солдаты ВСУ.

Ведомство сообщает, что по факту имитации сдачи в плен и открытия огня по украинским военным возбуждено производство.

Расследование ведется по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Следователи планируют установить, что именно произошло, и дать всем участникам инцидента правовую оценку.