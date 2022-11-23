Болгария будет экспортировать российскую нефть в Евросоюз в обход санкций

Несмотря на предупреждения Еврокомиссии о нарушении антироссийских санкций, Болгария продолжит поставлять российские нефтепродукты в Евросоюз.

Заместитель премьер-министра Болгарии по вопросам экономической политики Христо Алексеев сообщил, что с 2023 года «Лукойл» переводит добычу, доходы, налоги в Болгарию.

Он также отметил, что за счет данного соглашения в бюджет Болгарии поступит налог на экспорт нефти на сумму в 350 млн евро.

Долговоренность была заключена между болгарскими властями и «Лукойл Нефтохим Бургас».